В Сети появилось видео с женщиной, похожей на Трампа
22:09 01.11.2025
В Сети появилось видео с женщиной, похожей на Трампа
Видео с жительницей Перми, которая имеет поразительное внешнее сходство с президентом США Дональдом Трампом, завирусилось в интернете.
сша
пермь
дональд трамп
общество
сша
пермь
В Сети появилось видео с женщиной, похожей на Трампа

ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Видео с жительницей Перми, которая имеет поразительное внешнее сходство с президентом США Дональдом Трампом, завирусилось в интернете.
В конце недели множество пермских пабликов в соцсетях опубликовали видео со стоящей на автобусной остановке "Дворец культуры железнодорожников" в Перми женщиной пенсионного возраста, внешность которой имеет значительное сходство с президентом США Дональдом Трампом. На кадрах видно, как к пермячке подходит юноша и спрашивает, знает ли она, что очень похожа на главу американского государства.
"Ну, прямо!" - отвечает собеседница. Потом добавляет: "Разве что, такая же седая".
В комментариях к роликам многие пользователи активно обсуждают ситуацию и шутят на тему возможного визита президента США в краевую столицу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона
2 июля, 06:41
 
Заголовок открываемого материала