В Сети появилось видео с женщиной, похожей на Трампа
Видео с жительницей Перми, которая имеет поразительное внешнее сходство с президентом США Дональдом Трампом, завирусилось в интернете. РИА Новости, 01.11.2025
Жительница Перми, которая имеет внешнее сходство с президентом США Дональдом Трампом
