"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия во много раз превосходит Запад в сфере систем вооружения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
"Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: "Ого, мы лучше русских". Нет ни одной такой области, ни одной!" — сказал он.
Эксперт добавил, что Россия в любом случае "получит то, чего она хочет".
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытанияподводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее 26 октября Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.