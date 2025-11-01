Рейтинг@Mail.ru
"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 01.11.2025 (обновлено: 21:38 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052429007.html
"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России
"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 01.11.2025
"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России
Россия во много раз превосходит Запад в сфере систем вооружения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T21:28:00+03:00
2025-11-01T21:38:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
валерий герасимов
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:578:1272:1294_1920x0_80_0_0_b17cb75e44bc8bdb5918199126041845.jpg
https://ria.ru/20251101/bz-2052399370.html
https://ria.ru/20251101/vsu-2052412646.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия в разы превосходит Запад в сфере вооружений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия во много раз превосходит Запад в сфере систем вооружения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
"Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: "Ого, мы лучше русских". Нет ни одной такой области, ни одной!" — сказал он.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о России
18:55
Эксперт добавил, что Россия в любом случае "получит то, чего она хочет".
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытанияподводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее 26 октября Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине
19:53
 
В миреРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала