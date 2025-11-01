WP назвала подводный аппарат "Посейдон" "оружием-Франкенштейном"

По данным издания, Петерсен назвал "Посейдон" "оружием-Франкенштейном" из-за того, что аппарат предназначен в том числе для ядерных боеприпасов, он способен преодолевать океанские просторы с практически неограниченной дальностью хода.

Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.