WP назвала подводный аппарат "Посейдон" "оружием-Франкенштейном"
WP: подводный аппарат «Посейдон» выходит за рамки традиционного оружия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Подводный аппарат "Посейдон" выходит за рамки традиционного оружия, пишет газета Washington Post
со ссылкой на военного эксперта Майкла Петерсена.
"Этот аппарат также не поддается традиционным классификациям", - говорится в публикации.
По данным издания, Петерсен назвал "Посейдон" "оружием-Франкенштейном" из-за того, что аппарат предназначен в том числе для ядерных боеприпасов, он способен преодолевать океанские просторы с практически неограниченной дальностью хода.
Ранее президент России Владимир Путин
сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.