Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск" - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052421968.html
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск" - РИА Новости, 01.11.2025
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"
Минобороны РФ показало видео спуска на воду подлодки - носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск". РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:50:00+03:00
2025-11-01T20:50:00+03:00
безопасность
россия
северодвинск
андрей белоусов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052420845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c8b37a8de5a2556ebe57c7422630311.jpg
https://ria.ru/20250616/oruzhie-2023221626.html
россия
северодвинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спуск на воду подлодки "Хабаровск"
⚡️Минобороны России показало видео спуска на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск".
2025-11-01T20:50
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052420845_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39f960af50d090de29fb0cb4d4ae2d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, северодвинск, андрей белоусов, происшествия
Безопасность, Россия, Северодвинск, Андрей Белоусов, Происшествия
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"

Минобороны показало видео спуска на воду атомной подлодки «Хабаровск»

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео спуска на воду подлодки - носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск".
В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", ранее сообщило ведомство.
На видео от Минобороны РФ показан атомный подводный крейсер "Хабаровск", находящийся в эллинге. После поздравительных слов министра обороны РФ и по его комнате "начать движение" атомную подлодку спускают на воду.
Дизель-электрическая подводная лодка Якутск в порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Подводные силы": на Западе запаниковали из-за российского оружия
16 июня, 23:13
 
БезопасностьРоссияСеверодвинскАндрей БелоусовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала