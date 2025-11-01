https://ria.ru/20251101/rossiya-2052421968.html
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск" - РИА Новости, 01.11.2025
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"
Минобороны РФ показало видео спуска на воду подлодки - носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск". РИА Новости, 01.11.2025
безопасность
россия
северодвинск
андрей белоусов
происшествия
россия
северодвинск
Спуск на воду подлодки "Хабаровск"
⚡️Минобороны России показало видео спуска на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск".
Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"
Минобороны показало видео спуска на воду атомной подлодки «Хабаровск»