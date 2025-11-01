Рейтинг@Mail.ru
МО: подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов России в Мировом океане - РИА Новости, 01.11.2025
20:34 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052419151.html
МО: подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов России в Мировом океане
МО: подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов России в Мировом океане - РИА Новости, 01.11.2025
МО: подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов России в Мировом океане
Носитель подводного оружия и роботизированных средств атомная подлодка "Хабаровск" позволит успешно решать задачи по защите интересов России Мировом океане,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:34:00+03:00
2025-11-01T20:34:00+03:00
безопасность
россия
северодвинск
севмаш
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg
https://ria.ru/20251013/flot-2047896143.html
россия
северодвинск
безопасность, россия, северодвинск, севмаш, общество
Безопасность, Россия, Северодвинск, Севмаш, Общество
МО: подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов России в Мировом океане

МО: атомная подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов РФ в Мировом океане

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Носитель подводного оружия и роботизированных средств атомная подлодка "Хабаровск" позволит успешно решать задачи по защите интересов России Мировом океане, заявили в Минобороны РФ.
Подводный крейсер спущен на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.
"Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана", - говорится в сообщении.
БезопасностьРоссияСеверодвинскСевмашОбщество
 
 
