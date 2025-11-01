В Росавиацию подали заявку на сертификацию самолета "Освей"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в Росавиацию и Авиарегистр РФ, говорится в сообщении ведомства.
"Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета ЛМС-192 "Освей" с двигателями ВК-800 подана. Макетная комиссия пройдена. Специалисты УЗГА устранили замечания и рассмотрели полученные рекомендации, отчетная документация будет направлена в Росавиацию и Авиарегистр России… Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год", - говорится в сообщении.
ЛМС-192 "Освей" - многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Является оптимальным воздушным судном для выполнения задач любого типа.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и РФ подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета.
Облик российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" впервые представили публике в конце сентября текущего года на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске.
В июне 2025 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации.
Ранее Росавиация сообщала, что сертификация российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 годы.
