Росавиация назвала дату постройки опытного образца самолета "Ладога"
2025-11-01T20:08:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Росавиация назвала дату постройки опытного образца самолета "Ладога"
Опытный образец самолета "Ладога" планируется построить до конца года
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует построить первый опытный образец самолета "Ладога" до конца года, первый полет ожидается в середине следующего года, говорится в сообщении Росавиации.
"Заявка на сертификацию самолета ТВРС-44 "Ладога" находится в работе. До конца года УЗГА рассчитывает построить первый опытный образец воздушного судна, его первый полет запланирован на середину 2026 года… В 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для "Ладоги". Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год", - говорится в сообщении.
Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный самолет, который призван заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24
, Ан-26
и Як-40
. Самолет "Ладога" рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, также ведется разработка грузопассажирской модификации. В будущем планируется создать удлиненную версию самолета на 58 мест.