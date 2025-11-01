Рейтинг@Mail.ru
20:08 01.11.2025 (обновлено: 20:18 01.11.2025)
Росавиация назвала дату постройки опытного образца самолета "Ладога"
Росавиация назвала дату постройки опытного образца самолета "Ладога"
2025
Росавиация назвала дату постройки опытного образца самолета "Ладога"

Опытный образец самолета "Ладога" планируется построить до конца года

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОпытный образец самолета "Ладога" на территории АО "Уральский завод гражданской авиации"
Опытный образец самолета Ладога на территории АО Уральский завод гражданской авиации - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Опытный образец самолета "Ладога" на территории АО "Уральский завод гражданской авиации"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует построить первый опытный образец самолета "Ладога" до конца года, первый полет ожидается в середине следующего года, говорится в сообщении Росавиации.
"Заявка на сертификацию самолета ТВРС-44 "Ладога" находится в работе. До конца года УЗГА рассчитывает построить первый опытный образец воздушного судна, его первый полет запланирован на середину 2026 года… В 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для "Ладоги". Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год", - говорится в сообщении.
Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный самолет, который призван заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Самолет "Ладога" рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, также ведется разработка грузопассажирской модификации. В будущем планируется создать удлиненную версию самолета на 58 мест.
