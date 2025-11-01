Рейтинг@Mail.ru
Названа дата полета прототипа "Байкала" с российскими двигателями - РИА Новости, 01.11.2025
20:01 01.11.2025 (обновлено: 20:26 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052414213.html
Названа дата полета прототипа "Байкала" с российскими двигателями
Названа дата полета прототипа "Байкала" с российскими двигателями

Полет прототипа "Байкала" с российскими двигателями ожидается до конца года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал
Многоцелевой самолет ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первый полет прототипа самолета "Байкал" с российскими двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 ожидается в конце текущего года, а получение сертификата типа воздушного судна ожидается в 2026 году, говорится в сообщении Росавиации.
"Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на I квартал 2026 года. Первый полет прототипа "Байкала" с ними должен состояться до конца этого года. В следующем - ожидается получение сертификата типа на машину", - говорится в сообщении.
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что производитель легкого многоцелевого турбовинтового самолета "Байкал" Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) гарантировал стоимость борта не более 280 миллионов рублей. Также в апреле был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой".
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".
В марте 2025 года Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Разработчик назвал стоимость самолета "Байкал"
28 мая, 10:42
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Заголовок открываемого материала