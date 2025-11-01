Названа дата полета прототипа "Байкала" с российскими двигателями

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первый полет прототипа самолета "Байкал" с российскими двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 ожидается в конце текущего года, а получение сертификата типа воздушного судна ожидается в 2026 году, говорится в сообщении Росавиации.

"Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на I квартал 2026 года. Первый полет прототипа "Байкала" с ними должен состояться до конца этого года. В следующем - ожидается получение сертификата типа на машину", - говорится в сообщении.

В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что производитель легкого многоцелевого турбовинтового самолета "Байкал" Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) гарантировал стоимость борта не более 280 миллионов рублей. Также в апреле был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой".

Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2 . Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга Арамиль ) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".