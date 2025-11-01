Рейтинг@Mail.ru
Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052406975.html
Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров
Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров - РИА Новости, 01.11.2025
Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров
Территория проектов по развитию азовского побережья в ДНР охватит 80 гектаров, рассказал РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:24:00+03:00
2025-11-01T19:24:00+03:00
донецкая народная республика
кирилл макаров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152431_58:0:2942:1622_1920x0_80_0_0_c5826ff40875c961ca9a46df5dea500a.jpg
https://ria.ru/20251031/dnr-2052076835.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152431_419:0:2582:1622_1920x0_80_0_0_b360282c268de3efe5da64786963d606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, кирилл макаров, происшествия
Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров, Происшествия
Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров

Проекты по развитию азовского побережья в ДНР охватят 80 га

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Берег Азовского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Территория проектов по развитию азовского побережья в ДНР охватит 80 гектаров, рассказал РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
"На "Инвестиционном часе" обсудил масштабные планы по развитию Азовского побережья. Проекты займут более 80 гектаров и включат строительство пятизвёздочного отеля, круглогодичного SPA-центра, всесезонного бассейна, аквакомплекса с детским аквапарком и кинотеатра под открытым небом", - отметил Макаров.
По его словам, реализация проектов позволит создать 660 рабочих мест и современную туристическую инфраструктуру высокого уровня, которая станет новым импульсом для развития всего региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Губернатор Ямала оценил ход восстановления подшефных городов и поселков ДНР
Вчера, 13:59
 
Донецкая Народная РеспубликаКирилл МакаровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала