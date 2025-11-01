https://ria.ru/20251101/rossiya-2052406975.html
Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров
Территория проектов по развитию азовского побережья в ДНР охватит 80 гектаров, рассказал РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 01.11.2025
