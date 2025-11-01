Проекты по развитию азовского побережья охватят 80 гектаров

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Территория проектов по развитию азовского побережья в ДНР охватит 80 гектаров, рассказал РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.

По его словам, реализация проектов позволит создать 660 рабочих мест и современную туристическую инфраструктуру высокого уровня, которая станет новым импульсом для развития всего региона.