Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052395996.html
Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве
Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве - РИА Новости, 01.11.2025
Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Алжира в Москве Туфиком Джуаму, где обсудили вопросы дальнейшего развития... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:34:00+03:00
2025-11-01T18:34:00+03:00
в мире
россия
москва
алжир (провинция)
сергей вершинин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602935820_258:465:3072:2048_1920x0_80_0_0_562dba5a6f62902be6f8b6d709cb6822.jpg
https://ria.ru/20251101/rossija-2052344583.html
россия
москва
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602935820_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21d84b2da1563480825f8e513654b026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, алжир (провинция), сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Москва, Алжир (провинция), Сергей Вершинин, ООН
Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве

Вершинин провел встречу с послом Алжира Джуаму в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Алжира в Москве Туфиком Джуаму, где обсудили вопросы дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял посла Алжирской Народной Демократической Республики в Москве Туфика Джуаму по его просьбе. В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Кроме того, стороны уделили особое внимание итогам голосования по резолюции о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которое прошло 31 октября в Совете Безопасности ООН, отмечается там.
"С российской стороны была подчеркнута важность продления деятельности МООНРЗС на один год. Отмечена необходимость нахождения взаимоприемлемого решения на основе выполнения ранее одобренных СБ ООН резолюций в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН", - уточняется в сообщении.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве
15:50
 
В миреРоссияМоскваАлжир (провинция)Сергей ВершининООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала