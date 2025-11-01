Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Алжира в Москве Туфиком Джуаму, где обсудили вопросы дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство.

"С российской стороны была подчеркнута важность продления деятельности МООНРЗС на один год. Отмечена необходимость нахождения взаимоприемлемого решения на основе выполнения ранее одобренных СБ ООН резолюций в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН", - уточняется в сообщении.