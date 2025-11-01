Замглавы МИД России встретился с послом Алжира в Москве

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Алжира в Москве Туфиком Джуаму, где обсудили вопросы дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял посла Алжирской Народной Демократической Республики в Москве Туфика Джуаму по его просьбе. В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Кроме того, стороны уделили особое внимание итогам голосования по резолюции о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которое прошло 31 октября в Совете Безопасности ООН, отмечается там.
"С российской стороны была подчеркнута важность продления деятельности МООНРЗС на один год. Отмечена необходимость нахождения взаимоприемлемого решения на основе выполнения ранее одобренных СБ ООН резолюций в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН", - уточняется в сообщении.