Исследование показало, сколько россиян хотят завести детей в ближайшие годы - РИА Новости, 01.11.2025
14:46 01.11.2025
Исследование показало, сколько россиян хотят завести детей в ближайшие годы
в мире, россия, москва, алексей гореславский
В мире, Россия, Москва, Алексей Гореславский
Исследование показало, сколько россиян хотят завести детей в ближайшие годы

ИРИ: более 60% россиян планируют завести детей в ближайшие пять лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Молодая семья с детьми
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодая семья с детьми . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 60% россиян заявили о намерении завести детей в ближайшие пять лет, сообщил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, приводя данные совместного с АНО "Диалог" исследования.
Юбилейный форум Общественной палаты РФ (ОП РФ) "Сообщество" стартовал в Москве в пятницу и продлится два дня на площадке Национального центра "Россия".
"По мотивам одного исследования медиапространства, которое мы провели не так давно совместно с АНО "Диалог", изучая, собственно говоря, восприятие в медиа и в кино, на телевидении и в окружающем мире, как россияне воспринимают образы (семьи - ред.) на телевидении, какие выводы из этого можно сделать… Во-первых, там семья - абсолютная ценность, 61% собираются заводить детей в самое ближайшее время, в течение пяти лет. Декларируют, по крайней мере. Что из этого получается, мы сейчас посмотрим", - сказал Гореславский на форуме в ходе сессии "Семейноцентричность и многодетность - условия успеха демографической политики".
Гендиректор института добавил, что участники исследования подчеркнули важность уважительного отношения к личному выбору и особенно остро реагировали на давление в вопросах деторождения, в первую очередь такая реакция возникла у молодежи и девушек до 18 лет. По его словам, жесткие призывы в фильмах вроде "иди, рожай" оказываются неэффективными и приводят к обратному итогу, тогда как востребован спокойный, положительный контент: с юмором и реальными жизненными ситуациями, показывающими, как семья может справляться с бытовыми трудностями.
"Не хватает понятных нормальных образов, через которые можно было бы через это пройти. Важный момент: усредненно, у нас россияне жалуются на отсутствие позитивного образа отца, матери и вообще семьи в медиапространстве. Там порядка 30% отмечают, что образ матери в медиа - перегруженная, уставшая, образ отца - отстраненный, отсутствующий, 6% только говорят, что отец - это друг, который помогает что-то сделать", - указал Гореславский.
Гендиректор ИРИ рассказал, что в медиапространстве крайне слабо представлены образы многодетной семьи: их отмечают лишь 5% респондентов. По его информации, именно такая семейная модель, где активно участвуют бабушки, дедушки и другие родственники, обладает серьезным потенциалом: старшее поколение часто играет ключевую роль в принятии решения о рождении второго или третьего ребенка, поддерживая и направляя младших членов семьи. Он также назвал такой подход огромным ресурсом, который может быть использован для формирования положительного образа семьи, уточнив, что развитие таких сюжетов способно изменить общественное восприятие и укрепить ценность больших семей, если показать их со стороны естественной и поддерживающей среды.
Отдельное внимание, по мнению Гореславского, следует уделить детскому контенту: мультфильмам, анимации и приключенческим сериалам. Он заключил, что нынешнее бета-поколение через 15 лет будет принимать решения о создании семьи, и у государства и индустрии есть два-четыре года, чтобы заложить в этот контент ценности большой семьи и соответствующее отношение к родительству.
Ребенок держит руку отца - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Социолог рассказал, что мешает росту рождаемости в России
24 июня, 17:59
 
В миреРоссияМоскваАлексей Гореславский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
