Исследование показало, сколько россиян хотят завести детей в ближайшие годы

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 60% россиян заявили о намерении завести детей в ближайшие пять лет, сообщил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, приводя данные совместного с АНО "Диалог" исследования.

Юбилейный форум Общественной палаты РФ (ОП РФ) "Сообщество" стартовал в Москве в пятницу и продлится два дня на площадке Национального центра "Россия".

"По мотивам одного исследования медиапространства, которое мы провели не так давно совместно с АНО "Диалог", изучая, собственно говоря, восприятие в медиа и в кино, на телевидении и в окружающем мире, как россияне воспринимают образы (семьи - ред.) на телевидении, какие выводы из этого можно сделать… Во-первых, там семья - абсолютная ценность, 61% собираются заводить детей в самое ближайшее время, в течение пяти лет. Декларируют, по крайней мере. Что из этого получается, мы сейчас посмотрим", - сказал Гореславский на форуме в ходе сессии "Семейноцентричность и многодетность - условия успеха демографической политики".

Гендиректор института добавил, что участники исследования подчеркнули важность уважительного отношения к личному выбору и особенно остро реагировали на давление в вопросах деторождения, в первую очередь такая реакция возникла у молодежи и девушек до 18 лет. По его словам, жесткие призывы в фильмах вроде "иди, рожай" оказываются неэффективными и приводят к обратному итогу, тогда как востребован спокойный, положительный контент: с юмором и реальными жизненными ситуациями, показывающими, как семья может справляться с бытовыми трудностями.

"Не хватает понятных нормальных образов, через которые можно было бы через это пройти. Важный момент: усредненно, у нас россияне жалуются на отсутствие позитивного образа отца, матери и вообще семьи в медиапространстве. Там порядка 30% отмечают, что образ матери в медиа - перегруженная, уставшая, образ отца - отстраненный, отсутствующий, 6% только говорят, что отец - это друг, который помогает что-то сделать", - указал Гореславский.

Гендиректор ИРИ рассказал, что в медиапространстве крайне слабо представлены образы многодетной семьи: их отмечают лишь 5% респондентов. По его информации, именно такая семейная модель, где активно участвуют бабушки, дедушки и другие родственники, обладает серьезным потенциалом: старшее поколение часто играет ключевую роль в принятии решения о рождении второго или третьего ребенка, поддерживая и направляя младших членов семьи. Он также назвал такой подход огромным ресурсом, который может быть использован для формирования положительного образа семьи, уточнив, что развитие таких сюжетов способно изменить общественное восприятие и укрепить ценность больших семей, если показать их со стороны естественной и поддерживающей среды.