В Совбезе призвали сделать все, чтобы молодежь не попала в "клещи" Запада

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Государство во взаимодействии с обществом должно сделать всё, чтобы российская молодежь не попала в идеологические "клещи" Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Мы должны сделать все, чтобы молодёжь не попала в эти клещи идеологические, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них. Считаю, что это важная задача для органов государственной власти, взаимодействия государства и общества в целом", - сказал Шевцов на форуме "Народы России".

Он подчеркнул, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры, исторической памяти неразрывно связано с обеспечением национальной безопасности.

Россия , по его словам, на протяжении всей своей истории была вынуждена бороться с попытками вмешательства, а сегодня живет в эпоху "острейшего ценностного противоборства", идеологических войн, попыток манипуляции сознанием людей, "переформатирования их нравственных ориентиров".

Шевцов отметил, что в современном мире смысловое и ценностное пространство подвержено жесточайшей конкуренции.