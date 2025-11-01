https://ria.ru/20251101/rossiya-2052310536.html
Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области
Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области - РИА Новости, 01.11.2025
Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области
Врачи ФМБА в Курской области добились уникально низкой летальности среди раненных бойцов, также они свели к минимуму число ампутаций, сообщила глава агентства... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
