Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 01.11.2025 (обновлено: 15:08 01.11.2025)
Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области
Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области
Врачи ФМБА в Курской области добились уникально низкой летальности среди раненных бойцов, также они свели к минимуму число ампутаций, сообщила глава агентства
Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в Курской области

Скворцова: врачи ФМБА под Курском добились низкой летальности среди раненых

Вероника Скворцова
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Врачи ФМБА в Курской области добились уникально низкой летальности среди раненных бойцов, также они свели к минимуму число ампутаций, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
"По результату мы, во-первых, практически не имели ампутации по медицинским показаниям, потому что был сокращен период нахождения на поле боя бойцов, мы могли их... быстро брать на себя. Второй момент, у нас была совершенно уникальная низкая летальность, 0,1%. То есть это очень низкая, фактически нулевая", - заявила Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Работа медицинского отряда в зоне СВО
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
16 октября, 04:24
 
