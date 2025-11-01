Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС - РИА Новости, 01.11.2025
10:01 01.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
Россия может потребовать у Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс... РИА Новости, 01.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС

Политик Мема: Россия может потребовать у ЕС компенсацию за конфликт на Украине

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия может потребовать у Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
«
"Россия может также потребовать у Европы компенсацию в размере 200 миллиардов евро, поскольку мы продолжаем финансировать боевые действия против нее", — написал он.
Так он отреагировал на один из пунктов нового плана ЕС по завершению конфликта на Украине, где подразумевается выплата Россией репараций Киеву.
По мнению финского политика, на Украине не может наступить мир из-за высокомерия европейских государств.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса.
