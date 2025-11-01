https://ria.ru/20251101/rossiya-2052257234.html
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС - РИА Новости, 01.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
Россия может потребовать у Европейского союза компенсацию за конфликт на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:01:00+03:00
2025-11-01T10:01:00+03:00
2025-11-01T10:01:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_ce7f0d8ab2a9babc0745dcf9d723d2ff.jpg
https://ria.ru/20251031/lukashenko--2052086031.html
https://ria.ru/20251031/bloomberg-2052041655.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e168a1e206e202285153eefb6cfc81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Мария Захарова, Евросоюз
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
Политик Мема: Россия может потребовать у ЕС компенсацию за конфликт на Украине