Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает руководство Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, заявил МИД РФ.
"Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Необходимы шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил ранее, что американские вооруженные силы нанесли три точечных удара по судам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, в результате чего были ликвидированы 14 человек, еще один выжил и был передан мексиканским властям. По словам Хегсета, операции проходили в международных водах и направлены против "признанных террористических организаций, занимающихся наркоторговлей".
Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.
В последние недели Вашингтон неоднократно применял вооруженные силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.