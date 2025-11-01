Рейтинг@Mail.ru
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 01.11.2025 (обновлено: 23:02 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/rossija-2052433824.html
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета - РИА Новости, 01.11.2025
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета
Россия поддерживает руководство Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T22:08:00+03:00
2025-11-01T23:02:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
латинская америка
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3d80d8123094a9a5f9429fa3a47041be.jpg
https://ria.ru/20251101/venesuela-2052232470.html
россия
венесуэла
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b05fb35be1e9126532becc5e93f15910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, латинская америка, мария захарова
В мире, Россия, Венесуэла, Латинская Америка, Мария Захарова
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета

Захарова: Россия выступает за сохранение региона Латинской Америки зоной мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает руководство Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, заявил МИД РФ.
"Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Необходимы шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил ранее, что американские вооруженные силы нанесли три точечных удара по судам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, в результате чего были ликвидированы 14 человек, еще один выжил и был передан мексиканским властям. По словам Хегсета, операции проходили в международных водах и направлены против "признанных террористических организаций, занимающихся наркоторговлей".
Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.
В последние недели Вашингтон неоднократно применял вооруженные силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Американцы не одобряют удары США по Венесуэле, показал опрос
Вчера, 03:23
 
В миреРоссияВенесуэлаЛатинская АмерикаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала