Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве
Россия остается открыта к восстановлению полноформатных связей с Черногорией и не видит для этого препятствий, сообщила в субботу российская дипмиссия. РИА Новости, 01.11.2025
Посольство РФ в Черногории: Россия открыта к возобновлению полноформатных связей