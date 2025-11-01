Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве - РИА Новости, 01.11.2025
15:50 01.11.2025
Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве
Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве
Россия остается открыта к восстановлению полноформатных связей с Черногорией и не видит для этого препятствий, сообщила в субботу российская дипмиссия. РИА Новости, 01.11.2025
в мире
черногория
россия
черногория
россия
в мире, черногория, россия
В мире, Черногория, Россия
Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве

Посольство РФ в Черногории: Россия открыта к возобновлению полноформатных связей

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкГород Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Город Будва в Черногории. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия остается открыта к восстановлению полноформатных связей с Черногорией и не видит для этого препятствий, сообщила в субботу российская дипмиссия.
"Со своей стороны, сохраняем открытость к восстановлению полноформатных отношений с Черногорией. Не видим для этого препятствий. Речь идет о двустороннем сотрудничестве, в частности, на таких направлениях, как энергетика, транспорт, информационные технологии, инфраструктура, туризм и многие другие. Готовы к рассмотрению любых идущих в этом направлении инициатив", - сказано в сообщении в Telegram-канале посольства.
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Черногория готовится привести визовый режим к стандартам ЕС
17 октября, 17:22
 
В миреЧерногорияРоссия
 
 
