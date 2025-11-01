https://ria.ru/20251101/rossija-2052301210.html
Замминистра обороны заявил о намерении увеличить присутствие ВМФ в АСЕАН
Замминистра обороны заявил о намерении увеличить присутствие ВМФ в АСЕАН - РИА Новости, 01.11.2025
Замминистра обороны заявил о намерении увеличить присутствие ВМФ в АСЕАН
Россия намерена увеличить присутствие Военно-морского флота в военном сотрудничестве с АСЕАН и в формате "СМОА плюс", заявил замминистра обороны РФ Олег... РИА Новости, 01.11.2025
Замминистра обороны заявил о намерении увеличить присутствие ВМФ в АСЕАН
Савельев: Россия намерена увеличить участие ВМФ в военном сотрудничестве с АСЕАН