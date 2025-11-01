Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны заявил о намерении увеличить присутствие ВМФ в АСЕАН
13:39 01.11.2025 (обновлено: 13:51 01.11.2025)
Замминистра обороны заявил о намерении увеличить присутствие ВМФ в АСЕАН
Россия намерена увеличить присутствие Военно-морского флота в военном сотрудничестве с АСЕАН и в формате "СМОА плюс", заявил замминистра обороны РФ Олег... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
россия
австралия
индия
олег савельев
в мире, россия, австралия, индия, олег савельев
В мире, Россия, Австралия, Индия, Олег Савельев
КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Россия намерена увеличить присутствие Военно-морского флота в военном сотрудничестве с АСЕАН и в формате "СМОА плюс", заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
"Россия намерена наращивать участие Военно-морского флота в военном сотрудничестве на данном направлении как в формате Россия – АСЕАН, так и в формате "СМОА плюс", - сказал он.
"СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государствами-партнерами по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Писториус назвал Северный флот России угрозой
19 октября, 19:37
 
В миреРоссияАвстралияИндияОлег Савельев
 
 
