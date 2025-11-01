Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции начнет действовать в России с 1 января следующего года, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

"С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключать такой соцконтракт с участниками СВО будут без оценки среднедушевого дохода. Единовременно они смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. В рамках этой меры можно будет также получить финансовую поддержку на обучение или повышение квалификации.