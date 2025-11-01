Рейтинг@Mail.ru
Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 01.11.2025
Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции начнет действовать в России с 1 января следующего года, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заключать такой соцконтракт с участниками СВО будут без оценки среднедушевого дохода. Единовременно они смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. В рамках этой меры можно будет также получить финансовую поддержку на обучение или повышение квалификации.
"С 2026 года предусматривается возможность подписания социального контракта и прилагаемой к нему программы социальной адаптации, а также возможность подачи отчетных документов в электронном виде. Это сделает процедуру контроля за реализацией социального контракта более быстрой и удобной для всех граждан, получающих его", - уточнили в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
