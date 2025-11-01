Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай намерены укреплять инвестиционные связи, заявил Мантуров - РИА Новости, 01.11.2025
08:57 01.11.2025
Россия и Китай намерены укреплять инвестиционные связи, заявил Мантуров
Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый
экономика
россия
китай
пекин
денис мантуров
экономика, россия, китай, пекин, денис мантуров
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Денис Мантуров
Россия и Китай намерены укреплять инвестиционные связи, заявил Мантуров

Мантуров: Россия и Китай намерены формировать предсказуемую деловую среду

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с китайской стороны ее возглавляет вице-премьер Дин Сюэсян.
"В ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду. Это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации, повышения транспортной связанности России и Китая и наращивания взаимного товарооборота", - заявил Мантуров.
