Россия и Китай намерены укреплять инвестиционные связи, заявил Мантуров

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с китайской стороны ее возглавляет вице-премьер Дин Сюэсян.
"В ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду. Это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации, повышения транспортной связанности России и Китая и наращивания взаимного товарооборота", - заявил Мантуров.