Россия и Китай намерены укреплять инвестиционные связи, заявил Мантуров

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.