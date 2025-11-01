https://ria.ru/20251101/rosrybolovstvo-2052247352.html
Росрыболовство рассказало, как землетрясения на Камчатке влияют на рыбу
Росрыболовство рассказало, как землетрясения на Камчатке влияют на рыбу - РИА Новости, 01.11.2025
Росрыболовство рассказало, как землетрясения на Камчатке влияют на рыбу
Привычный ареал обитания рыбы и краба на Камчатке может измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений этого года, однако в сторону Японии рыба не... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T08:42:00+03:00
2025-11-01T08:42:00+03:00
2025-11-01T08:42:00+03:00
камчатка
япония
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15780/96/157809643_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_627bfec472c61f7bef870040a707b56a.jpg
https://ria.ru/20251030/kamchatka-2051692348.html
камчатка
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15780/96/157809643_197:0:3346:2362_1920x0_80_0_0_efa808118634477b92f9a31ff3a36ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, япония, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Камчатка, Япония, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Росрыболовство рассказало, как землетрясения на Камчатке влияют на рыбу
Росрыболовство: землетрясения могут изменить ареал обитания рыбы на Камчатке
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Привычный ареал обитания рыбы и краба на Камчатке может измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений этого года, однако в сторону Японии рыба не мигрирует, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«
"Мы с ученым обсуждали - в краткосрочной перспективе землетрясение и афтершоки точно никак не повлияют на миграцию рыбы и краба. В среднесрочной перспективе вполне возможно, что изменятся места нереста. То есть в течение 3-5 лет, ученые говорят, что может измениться привычный ареал их обитания", - сказал он.
При этом Шестаков
добавил, что это не катастрофично, потому что водные биоресурсы не уйдут за пределы экономической зоны России
.
"В сторону Японии
они не мигрируют. Просто рельеф дна может поменяться. Но глобально на состояние запасов это не повлияет", - заключил глава ведомства.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Тогда же Шестаков заверил, что рыбный промысел был продолжен сразу после ЧС. Позже, в сентябре, он объяснил, что вылов рыбы на Камчатке из-за мощного землетрясения в июле не уменьшится в краткосрочной перспективе, однако пути ее миграции могут сместиться.