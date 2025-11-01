Рейтинг@Mail.ru
08:42 01.11.2025
Росрыболовство рассказало, как землетрясения на Камчатке влияют на рыбу
Закат на побережье. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Привычный ареал обитания рыбы и краба на Камчатке может измениться в течение 3-5 лет в результате землетрясений этого года, однако в сторону Японии рыба не мигрирует, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы с ученым обсуждали - в краткосрочной перспективе землетрясение и афтершоки точно никак не повлияют на миграцию рыбы и краба. В среднесрочной перспективе вполне возможно, что изменятся места нереста. То есть в течение 3-5 лет, ученые говорят, что может измениться привычный ареал их обитания", - сказал он.
При этом Шестаков добавил, что это не катастрофично, потому что водные биоресурсы не уйдут за пределы экономической зоны России.
"В сторону Японии они не мигрируют. Просто рельеф дна может поменяться. Но глобально на состояние запасов это не повлияет", - заключил глава ведомства.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые регулярно фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Тогда же Шестаков заверил, что рыбный промысел был продолжен сразу после ЧС. Позже, в сентябре, он объяснил, что вылов рыбы на Камчатке из-за мощного землетрясения в июле не уменьшится в краткосрочной перспективе, однако пути ее миграции могут сместиться.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
30 октября, 05:49
 
КамчаткаЯпонияРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
