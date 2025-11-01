Рейтинг@Mail.ru
Названа сумма ущерба "Роснано" от недобросовестных операций - РИА Новости, 01.11.2025
22:17 01.11.2025
Названа сумма ущерба "Роснано" от недобросовестных операций
россия
владимир путин
сергей куликов
дмитрий песков
роснано
совкомбанк
экономика
россия
россия, владимир путин, сергей куликов, дмитрий песков, роснано, совкомбанк, экономика
Россия, Владимир Путин, Сергей Куликов, Дмитрий Песков, Роснано, Совкомбанк, Экономика
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис "Роснано"
© РИА Новости / Валерий Мельников
Офис "Роснано". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суммарный ущерб "Роснано" от недобросовестных операций, нарушивших интересы акционеров, и недополученная прибыль превысили 200 миллиардов рублей, заявили РИА Новости в компании.
"Суммарный оценочный ущерб (от недобросовестных операций, нарушивших интересы акционеров - ред.) и недополученная прибыль уже превысили 200 миллиардов рублей", - сообщили там.
В компании заверили, что при невозможности мирного урегулирования взыскания осуществляются в предусмотренном законом порядке вне зависимости от юрисдикции и статуса.
"Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей.
В апреле 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, ПСБ, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Компания отмечала, что досрочно планируется погасить с дисконтом 80% долга, оставшиеся обязательства "будут комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет.
В итоге осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.
В мае 2025 года глава "Роснано" Сергей Куликов на встрече с Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не берет, в свою очередь будет восстанавливать "капитал и репутацию". Позже компания заявила РИА Новости, что общая экономия при досрочном дисконтированном погашении долга общей суммой 440 миллиардов рублей составила до 35 миллиардов рублей.
Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовое состояние компании "Роснано" улучшилось, оздоровление практически завершено, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что корпорация, "справившаяся с болезнями прошлого", встает уверенно на ноги, реализует конкретные проекты.
РоссияВладимир ПутинСергей КуликовДмитрий ПесковРоснаноСовкомбанкЭкономика
 
 
