Названа сумма ущерба "Роснано" от недобросовестных операций

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суммарный ущерб "Роснано" от недобросовестных операций, нарушивших интересы акционеров, и недополученная прибыль превысили 200 миллиардов рублей, заявили РИА Новости в компании.

"Суммарный оценочный ущерб (от недобросовестных операций, нарушивших интересы акционеров - ред.) и недополученная прибыль уже превысили 200 миллиардов рублей", - сообщили там.

В компании заверили, что при невозможности мирного урегулирования взыскания осуществляются в предусмотренном законом порядке вне зависимости от юрисдикции и статуса.

Роснано " в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей.

В апреле 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке кабмина согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком , ПСБ, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Компания отмечала, что досрочно планируется погасить с дисконтом 80% долга, оставшиеся обязательства "будут комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет.

В итоге осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.

В мае 2025 года глава "Роснано" Сергей Куликов на встрече с Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, в долг больше не берет, в свою очередь будет восстанавливать "капитал и репутацию". Позже компания заявила РИА Новости, что общая экономия при досрочном дисконтированном погашении долга общей суммой 440 миллиардов рублей составила до 35 миллиардов рублей.