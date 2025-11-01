https://ria.ru/20251101/rosimuschestvo-2052276821.html
Акции двух компаний Коломойского* выставили на аукцион
Акции двух компаний Коломойского* выставили на аукцион - РИА Новости, 01.11.2025
Акции двух компаний Коломойского* выставили на аукцион
Росимущество выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов): РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:57:00+03:00
2025-11-01T11:57:00+03:00
2025-11-01T18:34:00+03:00
республика адыгея
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg
https://ria.ru/20251031/prokuratura-2052191337.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_330:160:2847:2048_1920x0_80_0_0_04382e3f3da02fa0e6550e6f89c4a83c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Республика Адыгея, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Акции двух компаний Коломойского* выставили на аукцион
Росимущество выставило на аукцион акции двух компаний Коломойского
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Росимущество выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов): 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России".
Оба пакета выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов – до 25 ноября текущего года.
Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи
по заявлению Генпрокуратуры
в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ
.
"Южгазэнерджи" зарегистрировано в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее.
"Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ
о приватизации, таким образом, какое-либо дисконтирование не предусмотрено", - сообщили РИА Новости в Росимуществе
.
Принять участие в указанном аукционе могут любые физические и юридические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", добавили в Росимуществе.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов