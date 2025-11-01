Акции двух компаний Коломойского* выставили на аукцион

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Росимущество выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов): 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России".

Оба пакета выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов – до 25 ноября текущего года.

Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи по заявлению Генпрокуратуры в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ

"Южгазэнерджи" зарегистрировано в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее.

"Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ о приватизации, таким образом, какое-либо дисконтирование не предусмотрено", - сообщили РИА Новости в Росимуществе

Принять участие в указанном аукционе могут любые физические и юридические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", добавили в Росимуществе.