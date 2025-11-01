https://ria.ru/20251101/remont-2053200237.html
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы
Ремонт четырех домов по технологии "мокрый фасад" завершается на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-01T15:17:00+03:00
2025-11-01T15:17:00+03:00
2025-11-06T15:17:00+03:00
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ремонт четырех домов по технологии "мокрый фасад" завершается на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в районе Ново-Переделкино на улице Скульптора Мухиной приводят в порядок фасады четырех многоквартирных домов. Для этого специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют технологию "мокрый фасад", которая позволяет выбрать яркое и стильное цветовое решение для каждого дома... Сейчас на объектах завершается обновление фасадов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дома №1, 3, 5 и 7 находятся по соседству, 14-этажные многоквартирные жилые здания построили в 1989 году по проекту типовой серии. Дома имеют простую форму, фасады отличаются простой пластикой, декоративные элементы отсутствуют. Для фасадов по колористическому решению выбрали оттенки "жемчужно-белый", "горький апельсин" и "сухая глина". Параллельно с окраской смонтировали корзины для кондиционеров. Мастера также привели в порядок входы, в местах общего пользования установили современные стеклопакеты.