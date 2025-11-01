Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ремонт четырех домов по технологии "мокрый фасад" завершается на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства.

"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в районе Ново-Переделкино на улице Скульптора Мухиной приводят в порядок фасады четырех многоквартирных домов. Для этого специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют технологию "мокрый фасад", которая позволяет выбрать яркое и стильное цветовое решение для каждого дома... Сейчас на объектах завершается обновление фасадов", - говорится в сообщении.