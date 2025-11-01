Рейтинг@Mail.ru
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:17 01.11.2025 (обновлено: 15:17 06.11.2025)
https://ria.ru/20251101/remont-2053200237.html
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы - РИА Новости, 06.11.2025
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы
Ремонт четырех домов по технологии "мокрый фасад" завершается на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-01T15:17:00+03:00
2025-11-06T15:17:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_29c71934d9df3f5ff232fa90199017e0.jpg
https://realty.ria.ru/20251106/opros-2053180295.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c0e4e2465cbc6c0e896fb6cb4f68d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Ремонт домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы

Ремонт 4-х домов по технологии "мокрый фасад" завершается на западе Москвы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ремонт четырех домов по технологии "мокрый фасад" завершается на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в районе Ново-Переделкино на улице Скульптора Мухиной приводят в порядок фасады четырех многоквартирных домов. Для этого специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют технологию "мокрый фасад", которая позволяет выбрать яркое и стильное цветовое решение для каждого дома... Сейчас на объектах завершается обновление фасадов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дома №1, 3, 5 и 7 находятся по соседству, 14-этажные многоквартирные жилые здания построили в 1989 году по проекту типовой серии. Дома имеют простую форму, фасады отличаются простой пластикой, декоративные элементы отсутствуют. Для фасадов по колористическому решению выбрали оттенки "жемчужно-белый", "горький апельсин" и "сухая глина". Параллельно с окраской смонтировали корзины для кондиционеров. Мастера также привели в порядок входы, в местах общего пользования установили современные стеклопакеты.
Новогоднее украшение Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
АЦ ВЦИОМ: 71% москвичей отметил улучшение новогоднего оформления города
13:24
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала