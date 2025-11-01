Редактор Bild переврал письмо Первого канала о визите в Красноармейск

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке переврал информацию о письме Первого канала с вопросом о визите в районы, где заблокированы военные ВСУ, сообщил телеведущий Руслан Осташко в эфире программы " Старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке переврал информацию о письме Первого канала с вопросом о визите в районы, где заблокированы военные ВСУ, сообщил телеведущий Руслан Осташко в эфире программы " Время покажет " на Первом канале.

"Мы внимательно следим за реакцией западных СМИ. Мы об этом рассказывали и в нашей программе уже несколько дней. Но так и не увидели ни одной статьи, ни одного комментария или сообщения о готовности кого-либо из большой западной прессы поехать в Красноармейск или Купянск. Мы решили узнать лично сами у западных журналистов, готовы ли они туда отправиться и воспользовались этой возможностью в прямом смысле из первых уст. Одним из них, из тех журналистов, кому мы отправили свой вопрос, был немецкий журналист издания Bild , Юлиан Рёпке", - сказал Осташко.

По словам телеведущего, Первый канал направил Рёпке не приглашение, а лишь вопрос о том, готов ли он лично поехать в Красноармейск и Купянск. Он отметил, что журналиста спросили именно как коллегу, однако Рёпке представил это в соцсетях так, будто его приглашают в зону боевых действий, не дал прямого ответа и в ироничной форме прокомментировал сам факт обращения, что, как отметил Осташко, вызвало сомнения в добросовестности и точности подачи информации со стороны западных СМИ.

"Мы отправили вопрос один очень простой: поедет ли конкретно Юлиан Рёпке в Купянск и Красноармейск. Мы не приглашали. Первый канал не приглашал его в зону (боевых действий - ред.). Мы не министерство обороны, чтобы организовывать ему эти поездки. Мы спросили как журналисты журналиста, готов ли он поехать. Ну и он в очередной раз все переврав, выдал это как такой троллинг", - добавил Осташко.

В соцсети X Рёпке опубликовал скриншот электронного письма, который обрезан так, что имя, фамилия и почта отправителя в подписи не видны. Согласно этому письму, Рёпке уведомляют о приказе российского президента и о том, что военное командование РФ готово обеспечить коридоры для зарубежных СМИ.

В среду Путин заявил, что вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, вопрос - готова ли к этому украинская сторона.