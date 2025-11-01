Рейтинг@Mail.ru
Редактор Bild переврал письмо Первого канала о визите в Красноармейск - РИА Новости, 01.11.2025
17:10 01.11.2025
Редактор Bild переврал письмо Первого канала о визите в Красноармейск
Редактор Bild переврал письмо Первого канала о визите в Красноармейск - РИА Новости, 01.11.2025
Редактор Bild переврал письмо Первого канала о визите в Красноармейск
Старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке переврал информацию о письме Первого канала с вопросом о визите в... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T17:10:00+03:00
2025-11-01T17:10:00+03:00
в мире
россия
красноармейск
димитров
владимир путин
вооруженные силы украины
bild
россия
красноармейск
димитров
в мире, россия, красноармейск, димитров, владимир путин, вооруженные силы украины, bild
В мире, Россия, Красноармейск, Димитров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild
Редактор Bild переврал письмо Первого канала о визите в Красноармейск

Редактор Bild Репке принял письмо Первого канала за приглашение в Красноармейск

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке переврал информацию о письме Первого канала с вопросом о визите в районы, где заблокированы военные ВСУ, сообщил телеведущий Руслан Осташко в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ.
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ
Вчера, 10:49
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ
Вчера, 10:49
"Мы внимательно следим за реакцией западных СМИ. Мы об этом рассказывали и в нашей программе уже несколько дней. Но так и не увидели ни одной статьи, ни одного комментария или сообщения о готовности кого-либо из большой западной прессы поехать в Красноармейск или Купянск. Мы решили узнать лично сами у западных журналистов, готовы ли они туда отправиться и воспользовались этой возможностью в прямом смысле из первых уст. Одним из них, из тех журналистов, кому мы отправили свой вопрос, был немецкий журналист издания Bild, Юлиан Рёпке", - сказал Осташко.
По словам телеведущего, Первый канал направил Рёпке не приглашение, а лишь вопрос о том, готов ли он лично поехать в Красноармейск и Купянск. Он отметил, что журналиста спросили именно как коллегу, однако Рёпке представил это в соцсетях так, будто его приглашают в зону боевых действий, не дал прямого ответа и в ироничной форме прокомментировал сам факт обращения, что, как отметил Осташко, вызвало сомнения в добросовестности и точности подачи информации со стороны западных СМИ.
"Мы отправили вопрос один очень простой: поедет ли конкретно Юлиан Рёпке в Купянск и Красноармейск. Мы не приглашали. Первый канал не приглашал его в зону (боевых действий - ред.). Мы не министерство обороны, чтобы организовывать ему эти поездки. Мы спросили как журналисты журналиста, готов ли он поехать. Ну и он в очередной раз все переврав, выдал это как такой троллинг", - добавил Осташко.
В соцсети X Рёпке опубликовал скриншот электронного письма, который обрезан так, что имя, фамилия и почта отправителя в подписи не видны. Согласно этому письму, Рёпке уведомляют о приказе российского президента и о том, что военное командование РФ готово обеспечить коридоры для зарубежных СМИ.
В среду Путин заявил, что вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, вопрос - готова ли к этому украинская сторона.
Украинское министерство иностранных дел угрожает последствиями иностранным журналистам, которые могут посетить районы, где заблокированы ВСУ.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Спецоперация, 30 октября: иностранные СМИ допустят к местам окружения ВСУ
30 октября, 19:11
 
В миреРоссияКрасноармейскДимитровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныBild
 
 
