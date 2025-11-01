https://ria.ru/20251101/rang-2052276338.html
Путин присвоил послу Бердыеву дипломатический ранг
Президент России Владимир Путин присвоил послу по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марату Бердыеву дипломатический ранг чрезвычайного и... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:53:00+03:00
2025-11-01T11:53:00+03:00
2025-11-01T11:54:00+03:00
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
Путин присвоил послу Бердыеву дипломатический ранг
