Путин присвоил послу Бердыеву дипломатический ранг - РИА Новости, 01.11.2025
11:53 01.11.2025 (обновлено: 11:54 01.11.2025)
Путин присвоил послу Бердыеву дипломатический ранг
Путин присвоил послу Бердыеву дипломатический ранг
Путин присвоил послу Бердыеву дипломатический ранг

Путин присвоил Бердыеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМарат Бердыев
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Марат Бердыев. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил послу по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марату Бердыеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О присвоении дипломатических рангов. Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Бердыеву Марату Владимировичу - послу по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе.
Такой же дипломатический ранг присвоен и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорию Лукьянцеву.
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг
11:36
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
