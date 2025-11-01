https://ria.ru/20251101/rang-2052273470.html
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг
Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ... РИА Новости, 01.11.2025
