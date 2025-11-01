Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг
11:36 01.11.2025 (обновлено: 14:03 01.11.2025)
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг
Путин присвоил послу России на Маврикии дипломатический ранг

Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла на Маврикии

© Фото : Посольство России на МаврикииИрада Зейналова
Ирада Зейналова. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Маврикий", - говорится в указе.
Россия Маврикий Владимир Путин Ирада Зейналова
 
 
