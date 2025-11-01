Рейтинг@Mail.ru
Путину представят новую редакцию стратегии нацполитики - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/putin-2052316206.html
Путину представят новую редакцию стратегии нацполитики
Путину представят новую редакцию стратегии нацполитики - РИА Новости, 01.11.2025
Путину представят новую редакцию стратегии нацполитики
Новая редакция стратегии государственной национальной политики будет представлена президенту России Владимиру Путину в ближайшее время, сообщил заместитель... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:32:00+03:00
2025-11-01T14:32:00+03:00
россия
москва
магомедсалам магомедов
владимир путин
снг
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20250806/putin-2033714454.html
https://ria.ru/20251031/svo-2052122960.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, магомедсалам магомедов, владимир путин, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское общество "знание"
Россия, Москва, Магомедсалам Магомедов, Владимир Путин, СНГ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Российское общество "Знание"
Путину представят новую редакцию стратегии нацполитики

Магомедов: Путину представят редакцию стратегии нацполитики в ближайшее время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новая редакция стратегии государственной национальной политики будет представлена президенту России Владимиру Путину в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
Выступая на пленарном заседании Всероссийского форума "Народы России", он напомнил, что в 2025 году заканчивает свое действие стратегия государственной национальной политики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин наградил главу департамента нацполитики Москвы орденом Дружбы
6 августа, 14:23
"Путин поставил перед Советом по межнациональным отношениям и правительством России задачу разработать новую стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года, учитывающие произошедшие за это время внутриполитические трансформации, геополитические реалии и современные вызовы и угрозы единству народов и целостности российского государства. Проделана серьезная работа при участии ведущих экспертов научного сообщества, представителей институтов гражданского общества. Сейчас можно констатировать, что в целом эта работа завершена, и стратегия будет представлена президенту в ближайшее время", - сказал Магомедов.
Он отметил, что при этом цель стратегии - укрепление единства многонационального народа России при сохранении этнокультурного и языкового многообразия - доказала свою состоятельность и остается актуальной и в новой стратегии. По его словам, также сохраняются стратегические приоритеты нацполитики: укрепление общероссийской гражданской идентичности, гражданского самосознания на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия РФ и обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве.
"Вместе с тем, в новой стратегии уточнены задачи, развивающие в том числе и положения Конституции РФ, введенные в 2020 году. Уделено внимание дальнейшему совершенствованию механизмов межведомственного и межуровневого взаимодействия, повышению эффективности органов власти на местах, оценке и контролю реализации государственной национальной политики. В обновленной стратегии уделено большое внимание региональному аспекту. Отражена задача по интеграции новых регионов в российское этнокультурное пространство", - уточнил Магомедов.
Он добавил, что основным механизмом реализации стратегии остается госпрограмма.
Шестой Всероссийский форум "Народы России" продолжает деловую программу Международного фестиваля "Народы России и СНГ", который впервые проходит в Москве в преддверии Дня народного единства с 31 октября по 5 ноября. Организатором фестиваля при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России выступило Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других организаций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших операторов систем РЭБ
Вчера, 16:08
 
РоссияМоскваМагомедсалам МагомедовВладимир ПутинСНГФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Российское общество "Знание"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала