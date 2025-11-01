Путину представят новую редакцию стратегии нацполитики

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новая редакция стратегии государственной национальной политики будет представлена президенту России Владимиру Путину в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Выступая на пленарном заседании Всероссийского форума "Народы России", он напомнил, что в 2025 году заканчивает свое действие стратегия государственной национальной политики.

Путин поставил перед Советом по межнациональным отношениям и правительством России задачу разработать новую стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года, учитывающие произошедшие за это время внутриполитические трансформации, геополитические реалии и современные вызовы и угрозы единству народов и целостности российского государства. Проделана серьезная работа при участии ведущих экспертов научного сообщества, представителей институтов гражданского общества. Сейчас можно констатировать, что в целом эта работа завершена, и стратегия будет представлена президенту в ближайшее время", - сказал Магомедов

Он отметил, что при этом цель стратегии - укрепление единства многонационального народа России при сохранении этнокультурного и языкового многообразия - доказала свою состоятельность и остается актуальной и в новой стратегии. По его словам, также сохраняются стратегические приоритеты нацполитики: укрепление общероссийской гражданской идентичности, гражданского самосознания на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия РФ и обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве.

"Вместе с тем, в новой стратегии уточнены задачи, развивающие в том числе и положения Конституции РФ, введенные в 2020 году. Уделено внимание дальнейшему совершенствованию механизмов межведомственного и межуровневого взаимодействия, повышению эффективности органов власти на местах, оценке и контролю реализации государственной национальной политики. В обновленной стратегии уделено большое внимание региональному аспекту. Отражена задача по интеграции новых регионов в российское этнокультурное пространство", - уточнил Магомедов.