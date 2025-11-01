Рейтинг@Mail.ru
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу слова Путина - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/putin-2052230896.html
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу слова Путина
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу слова Путина - РИА Новости, 01.11.2025
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу слова Путина
Президент США Дональд Трамп решил высказаться о "немедленном" начале ядерных испытаний из-за недоразумения, вызванного непониманием слов российского лидера... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:48:00+03:00
2025-11-01T02:48:00+03:00
в мире
россия
германия
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
бундесвер германии
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051988673.html
https://ria.ru/20251029/ryabkov-2051569853.html
https://ria.ru/20251027/ushakov-2051019842.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, бундесвер германии, сша
В мире, Россия, Германия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Бундесвер Германии, США
"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу слова Путина

Генерал Виттман: Трамп высказался о ядерных испытаниях из-за недоразумения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил высказаться о "немедленном" начале ядерных испытаний из-за недоразумения, вызванного непониманием слов российского лидера Владимира Путина, такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью немецкой газете Die Welt.
"Трамп говорит, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя", — пояснил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Трамп отправил скрытое послание Путину
Вчера, 02:53
По мнению генерала, заявление Трампа стоит рассматривать и как попытку возвращения к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с ранними договоренностями с Москвой.
"Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад", — сказал Виттман.
Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе главе государства отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков
29 октября, 17:09
В четверг президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. . Вчера на фоне сообщений о том, что он мог ошибиться в формулировках о ядерных испытаниях, глава Белого дома заявил, что знает, что США делают и где.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия не отменялся. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Ранее Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп, в свою очередь, назвал предложение российского лидера хорошей идей.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа
27 октября, 18:56
 
В миреРоссияГерманияДональд ТрампВладимир ПутинВалерий ГерасимовБундесвер ГерманииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала