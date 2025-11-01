"Это недоразумение": в Германии напомнили Трампу слова Путина

Ранее Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп, в свою очередь, назвал предложение российского лидера хорошей идей.