Путин поздравил работников ФССП с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.11.2025
00:08 01.11.2025
Путин поздравил работников ФССП с профессиональным праздником
общество
россия
новороссия
донбасс
владимир путин
общество, россия, новороссия, донбасс, владимир путин
Общество, Россия, Новороссия, Донбасс, Владимир Путин
Путин поздравил работников ФССП с профессиональным праздником

Путин отметил работу судебных приставов РФ на благо страны

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их работу на благо России.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём судебного пристава. Хочу поблагодарить за эффективную, ответственную работу в интересах российского государства, общества и всех граждан нашей страны", - отметил Путин в видеообращении.
Глава государства подчеркнул, что широкие полномочия и гарантии, накопленный опыт позволяют судебным приставам РФ добиваться "строгого безусловного исполнения судебных актов, проводить дознания и участвовать в розыске лиц, преступивших закон, вносить весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней, отстаивать права, в том числе детей и других категорий граждан, нуждающихся в особой защите и поддержке".
Отдельно президент обратился к сотрудникам, которые работают в российских регионах Донбасса и Новороссии и приграничных районах.
"Хочу сегодня отдельно поблагодарить сотрудников, которые добросовестно выполняют свой долг в наших исторических регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных городах и посёлках со сложной оперативной обстановкой. В целом, необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства", - добавил он.
В своем поздравлении Путин напомнил, что история института приставов в России насчитывает не одну сотню лет. Её особый этап, по словам президента, связан с периодом великих реформ в России XIX века, когда судебные приставы стали важным звеном обновлённых судебных учреждений.
"Уже в современной России, опираясь на лучшие отечественные традиции, ваша служба сыграла значимую роль в развитии единой системы правосудия, в укреплении законности, утверждения конституционных начал и принципов правового государства", - отметил он.
Общество Россия Новороссия Донбасс Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
