Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Раскол в Евросоюзе по поводу Украины может приобрести организационное оформление, считает сенатор Алексей Пушков.

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

"Раскол в ЕС по поводу Украины может приобрести организационное оформление", - написал политик в своем Telegram-канале

Словакия положительно относится к созданию коалиции вместе с Венгрией и Чехией против политики всемерной поддержки Украины со стороны Брюсселя , заявили в Братиславе . "И подчеркнули, что важно объединять усилия европейских стран, сохранивших здравый смысл", - отметил Пушков

Так, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что совместные действия таких сил "не только возможны, но и вероятны", отметил законодатель.