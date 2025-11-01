Рейтинг@Mail.ru
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/pushkov-2052367322.html
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков - РИА Новости, 01.11.2025
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков
Раскол в Евросоюзе по поводу Украины может приобрести организационное оформление, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:43:00+03:00
2025-11-01T16:43:00+03:00
в мире
украина
венгрия
чехия
алексей пушков
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251101/prezident-2052261875.html
https://ria.ru/20251101/orban-2052326841.html
украина
венгрия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, чехия, алексей пушков, politico, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Чехия, Алексей Пушков, Politico, Евросоюз
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков

Пушков: раскол в ЕС по Украине может приобрести организационное оформление

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Раскол в Евросоюзе по поводу Украины может приобрести организационное оформление, считает сенатор Алексей Пушков.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён во время заседания лидеров экономик АТЭС в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Президент Южной Кореи подтвердил разногласия по итогам АТЭС
10:37
"Раскол в ЕС по поводу Украины может приобрести организационное оформление", - написал политик в своем Telegram-канале.
Словакия положительно относится к созданию коалиции вместе с Венгрией и Чехией против политики всемерной поддержки Украины со стороны Брюсселя, заявили в Братиславе. "И подчеркнули, что важно объединять усилия европейских стран, сохранивших здравый смысл", - отметил Пушков.
Так, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что совместные действия таких сил "не только возможны, но и вероятны", отметил законодатель.
"Он призвал Венгрию, Словакию и Чехию "объединиться и защищаться". Защищаться от чего? От политики Брюсселя", - заключил сенатор.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Орбан набросился на Туска из-за Украины
14:58
 
В миреУкраинаВенгрияЧехияАлексей ПушковPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала