Рейтинг@Mail.ru
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/pskov-2052240006.html
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину - РИА Новости, 01.11.2025
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину
Девушка, арестованная в Пскове по обвинению в содействии "Азову"* (террористическая организация, запрещена в РФ) путем финансирования, признала вину и написала... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:20:00+03:00
2025-11-01T06:20:00+03:00
происшествия
россия
псков
псковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048134885.html
https://ria.ru/20251008/krasnoyarsk-2047015082.html
россия
псков
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псков, псковская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Псков, Псковская область, Вооруженные силы Украины
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину

Арестованная в Пскове за финансирование "Азова" девушка признала вину

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девушка, арестованная в Пскове по обвинению в содействии "Азову"* (террористическая организация, запрещена в РФ) путем финансирования, признала вину и написала явку с повинной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Объединённая пресс-служба судов Псковской области в августе сообщала об аресте гражданки России и Украины по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемая в интернете отыскала банковские реквизиты счета, используемого представителями террористической организации, и осуществила перевод денежных средств на счет, использующийся для сбора средств на финансирование украинской националистической организации, заявляли в пресс-службе. В Штабе обороны Донецкой Народной Республики уточняли, что арестованная - 25-летняя уроженка Мариуполя.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя
14 октября, 11:35
Как указано в судебных материалах, девушка обвиняется в финансировании "Азова"*, также следствием установлено, что она общалась в сети с представителями ВСУ.
В то же время, как заявляла суду защита фигурантки, она обратилась в следственный орган с явкой с повинной, добровольно предоставила органу расследования свой мобильный телефон и сообщила пароль, дает признательные показания, указано в материалах. В этой связи адвокаты просили изменить девушке меру пресечения на домашний арест, но получили отказ, срок ареста в настоящий момент продлен до Нового года, заключается в материалах.
За финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
* Запрещенная в России террористическая организация
Задержание 17-летнего подростка из Красноярска, который вступил в Азов* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"*
8 октября, 11:38
 
ПроисшествияРоссияПсковПсковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала