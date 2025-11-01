Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девушка, арестованная в Пскове по обвинению в содействии "Азову"* (террористическая организация, запрещена в РФ) путем финансирования, признала вину и написала явку с повинной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В то же время, как заявляла суду защита фигурантки, она обратилась в следственный орган с явкой с повинной, добровольно предоставила органу расследования свой мобильный телефон и сообщила пароль, дает признательные показания, указано в материалах. В этой связи адвокаты просили изменить девушке меру пресечения на домашний арест, но получили отказ, срок ареста в настоящий момент продлен до Нового года, заключается в материалах.