Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девушка, арестованная в Пскове по обвинению в содействии "Азову"* (террористическая организация, запрещена в РФ) путем финансирования, признала вину и написала явку с повинной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Объединённая пресс-служба судов Псковской области
в августе сообщала об аресте гражданки России
и Украины
по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемая в интернете отыскала банковские реквизиты счета, используемого представителями террористической организации, и осуществила перевод денежных средств на счет, использующийся для сбора средств на финансирование украинской националистической организации, заявляли в пресс-службе. В Штабе обороны Донецкой Народной Республики
уточняли, что арестованная - 25-летняя уроженка Мариуполя
.
Как указано в судебных материалах, девушка обвиняется в финансировании "Азова"*, также следствием установлено, что она общалась в сети с представителями ВСУ
.
В то же время, как заявляла суду защита фигурантки, она обратилась в следственный орган с явкой с повинной, добровольно предоставила органу расследования свой мобильный телефон и сообщила пароль, дает признательные показания, указано в материалах. В этой связи адвокаты просили изменить девушке меру пресечения на домашний арест, но получили отказ, срок ареста в настоящий момент продлен до Нового года, заключается в материалах.
За финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
* Запрещенная в России террористическая организация