Жители Рио-де-Жанейро вышли на протесты против рейда полиции в фавелах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Сотни жителей Рио-де-Жанейро вышли на акцию протеста против полицейской операции в фавелах города, в ходе которой погибли больше 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Протест начался на футбольном поле в одной из фавел, где прошел рейд. Жители, активисты, местные политики собрались, чтобы выразить своё несогласие с политикой безопасности, проводимой губернатором штата Клаудиу Кастро.

"Мы не местные, но мы пришли выразить солидарность с семьями, страдающими от этой войны с наркотиками, которая, по сути, является войной, основанной на расовом и классовом насилии", - сказал РИА Новости молодой человек Арканжу Оливейра, пришедший на акцию со своей девушкой.

Ассоциации и общественные движения, организовавшие протест, призвали людей прийти в белых футболках в знак мира. На некоторых из них были напечатаны фотографии погибших в ходе полицейской операции.

В районе всё ещё сохранилось множество следов полицейской операции. Многие улицы перекрыты баррикадами из железных балок и покрышек, видны остатки сгоревших автомобилей.

Протестующие прошли к площади Сан-Лукас, где в среду местные жители собрали десятки тел, которые они обнаружили в лесу около фавел после спецоперации.

Часть манифестантов попыталась на автобусах добраться до дома правительства Рио-де-Жанейро , расположенного в нескольких километрах, однако присутствие военной полиции в конечном итоге помешало продолжению мероприятия.