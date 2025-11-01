Жители Рио-де-Жанейро вышли на протесты против рейда полиции в фавелах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноя - РИА Новости. Сотни жителей Рио-де-Жанейро вышли на акцию протеста против полицейской операции в фавелах города, в ходе которой погибли больше 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Протест начался на футбольном поле в одной из фавел, где прошел рейд. Жители, активисты, местные политики собрались, чтобы выразить своё несогласие с политикой безопасности, проводимой губернатором штата Клаудиу Кастро.
"Мы не местные, но мы пришли выразить солидарность с семьями, страдающими от этой войны с наркотиками, которая, по сути, является войной, основанной на расовом и классовом насилии", - сказал РИА Новости молодой человек Арканжу Оливейра, пришедший на акцию со своей девушкой.
Ассоциации и общественные движения, организовавшие протест, призвали людей прийти в белых футболках в знак мира. На некоторых из них были напечатаны фотографии погибших в ходе полицейской операции.
В районе всё ещё сохранилось множество следов полицейской операции. Многие улицы перекрыты баррикадами из железных балок и покрышек, видны остатки сгоревших автомобилей.
Протестующие прошли к площади Сан-Лукас, где в среду местные жители собрали десятки тел, которые они обнаружили в лесу около фавел после спецоперации.
Часть манифестантов попыталась на автобусах добраться до дома правительства Рио-де-Жанейро, расположенного в нескольких километрах, однако присутствие военной полиции в конечном итоге помешало продолжению мероприятия.
Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.