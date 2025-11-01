Рейтинг@Mail.ru
Протасевич заявил, что не общается с Сапегой - РИА Новости, 01.11.2025
19:22 01.11.2025
Протасевич заявил, что не общается с Сапегой
Протасевич заявил, что не общается с Сапегой - РИА Новости, 01.11.2025
Протасевич заявил, что не общается с Сапегой
Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич сообщил РИА Новости, что он не общается с Софьей Сапегой, РИА Новости, 01.11.2025
в мире, белоруссия, афины, вильнюс, роман протасевич, софия сапега, александр лукашенко, ryanair, минский областной суд
В мире, Белоруссия, Афины, Вильнюс, Роман Протасевич, София Сапега, Александр Лукашенко, Ryanair, Минский областной суд
Протасевич заявил, что не общается с Сапегой

Оказавшийся разведчиком Протасевич рассказал, что не общается с Софьей Сапегой

Роман Протасевич
Роман Протасевич
Роман Протасевич. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич сообщил РИА Новости, что он не общается с Софьей Сапегой, задержанной вместе с ним с 2021 году и осужденной по ряду статей УК Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Позднее эту информацию подтвердил РИА Новости и сам Протасевич.
"Нет, нет", - сказал Протасевич, отвечая на вопрос агентства, общался ли он с Софьей хоть раз после всей этой истории.
«
"Ничего, никаких контактов не было. Я это, в принципе, раньше публично говорил. Я знаю, что у нее все хорошо, она живет где-то за рубежом, и все на этом. Насколько я слышал, она где-то в теплых странах", - сказал Протасевич.
Протасевич считался один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан 23 мая 2021 года после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Вместе с Протасевичем была задержана находившаяся с ним гражданка России Софья Сапега. В Белоруссии Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Протасевич был помилован указом Лукашенко в мае 2023 года, Сапега – в июне 2023 года, ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко.
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
24 ноября 2023, 08:19
 
В миреБелоруссияАфиныВильнюсРоман ПротасевичСофия СапегаАлександр ЛукашенкоRyanairМинский областной суд
 
 
