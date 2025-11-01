https://ria.ru/20251101/problema-2052307856.html
Путин заявил об обострении проблемы водных ресурсов для соседей России
Путин заявил об обострении проблемы водных ресурсов для соседей России
Проблема водных ресурсов в мире становится более острой, в том числе для соседей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2025
