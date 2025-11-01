Молодежь из 20 стран призвала осудить военные преступления Украины

МАРИУПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Представители молодежи 20 стран подписали петицию к мировому сообществу и ведущим международным организациям с призывом осудить военные преступления и террористические акты, совершаемые украинским режимом на территории Российской Федерации, рассказала РИА Новости директор центра молодежной дипломатии "Легатус" Анна Грогуль.