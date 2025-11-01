Молодежь из 20 стран призвала осудить военные преступления Украины

МАРИУПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Представители молодежи 20 стран подписали петицию к мировому сообществу и ведущим международным организациям с призывом осудить военные преступления и террористические акты, совершаемые украинским режимом на территории Российской Федерации, рассказала РИА Новости директор центра молодежной дипломатии "Легатус" Анна Грогуль.
Подписание петиции состоялось в рамках форума молодых дипломатов "Меркурий – 2025", который проходил в Мариуполе с 28 по 31 октября. По словам организаторов, целью мероприятия было объединить молодых специалистов в сфере международных отношений из исторических регионов России, способствовать налаживанию их связей с коллегами из других субъектов Российской Федерации и зарубежных государств.
"Несмотря на официальную позицию ряда государств, молодежь всего мира направлена на построение мостов взаимопонимания и дружбы, а также направлена на построение многополярного и справедливого мира… Участники форума молодых дипломатов "Меркурий-2025" были объединены общим стремлением и приняли итоговую петицию, в которой они призвали ООН, каждое отдельное государство и международное сообщество оказать воздействие на руководство Украины с целью заставить его отказаться от совершения новых военных преступлений и устранить растущие угрозы глобальной безопасности", - сказала Грогуль.
"Данная петиция будет... посредством содействия государственных органов направлена в адрес международных организаций официальным письмом", - подытожила собеседница агентства.
