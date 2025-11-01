Рейтинг@Mail.ru
Молодежь из 20 стран призвала осудить военные преступления Украины
12:06 01.11.2025
Молодежь из 20 стран призвала осудить военные преступления Украины
Молодежь из 20 стран призвала осудить военные преступления Украины

Молодежь из 20 стран подписала петицию с призывом осудить преступления Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Представители молодежи 20 стран подписали петицию к мировому сообществу и ведущим международным организациям с призывом осудить военные преступления и террористические акты, совершаемые украинским режимом на территории Российской Федерации, рассказала РИА Новости директор центра молодежной дипломатии "Легатус" Анна Грогуль.
Подписание петиции состоялось в рамках форума молодых дипломатов "Меркурий – 2025", который проходил в Мариуполе с 28 по 31 октября. По словам организаторов, целью мероприятия было объединить молодых специалистов в сфере международных отношений из исторических регионов России, способствовать налаживанию их связей с коллегами из других субъектов Российской Федерации и зарубежных государств.
"Несмотря на официальную позицию ряда государств, молодежь всего мира направлена на построение мостов взаимопонимания и дружбы, а также направлена на построение многополярного и справедливого мира… Участники форума молодых дипломатов "Меркурий-2025" были объединены общим стремлением и приняли итоговую петицию, в которой они призвали ООН, каждое отдельное государство и международное сообщество оказать воздействие на руководство Украины с целью заставить его отказаться от совершения новых военных преступлений и устранить растущие угрозы глобальной безопасности", - сказала Грогуль.
Она добавила, что в подписании петиции участвовали представители таких стран, как Венгрия, Иран, Йемен, Китай, Швеция, Ливан, Монголия, Абхазия, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Южная Осетия, Россия, Словакия, США, Вьетнам, Туркменистан, Бразилия, Нигерия, Чехия.
"Данная петиция будет... посредством содействия государственных органов направлена в адрес международных организаций официальным письмом", - подытожила собеседница агентства.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01
 
Заголовок открываемого материала