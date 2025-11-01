https://ria.ru/20251101/pristavy-2052223298.html
Путин призвал приставов действовать корректно и с уважением
Путин призвал приставов действовать корректно и с уважением - РИА Новости, 01.11.2025
Путин призвал приставов действовать корректно и с уважением
Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин призвал приставов действовать корректно и с уважением
Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в субботу поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их эффективную работу на благо России
.
"Подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание всегда быть на стороне закона и справедливости", - сказал глава государств в видеообращении ко Дню судебного пристава.
День судебного пристава отмечается в России ежегодно 1 ноября. Праздник учрежден указом президента России в 2009 году.