В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Власти Приморья запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях материалы о возможных последствиях атак беспилотников, сообщило краевое правительство.

"Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края , включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений", — говорится в релизе.

Кроме того, нельзя будет публиковать данные о дислокации военных объектов, включая временные, местах несения службы, точках систем ПВО и РЭБ в регионе и последствиях их применения.

Новые ограничения не коснутся медиа-ресурсов краевых властей.

Они добавили, что в ближайшее время разработают закон о размере штрафов за нарушения.