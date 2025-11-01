Рейтинг@Mail.ru
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
04:31 01.11.2025 (обновлено: 08:46 01.11.2025)
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
Власти Приморья запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях материалы о возможных последствиях атак беспилотников, сообщило краевое правительство. РИА Новости, 01.11.2025
приморский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
приморский край
Новости
ru-RU
Приморский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

Власти Приморья ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Власти Приморья запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях материалы о возможных последствиях атак беспилотников, сообщило краевое правительство.
"Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений", — говорится в релизе.
