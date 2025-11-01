https://ria.ru/20251101/primore-2052235008.html
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
Власти Приморья запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях материалы о возможных последствиях атак беспилотников, сообщило краевое правительство. РИА Новости, 01.11.2025
приморский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Приморский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Приморье ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
Власти Приморья ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Власти Приморья запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях материалы о возможных последствиях атак беспилотников, сообщило краевое правительство.
"Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края
, включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений", — говорится в релизе.
Кроме того, нельзя будет публиковать данные о дислокации военных объектов, включая временные, местах несения службы, точках систем ПВО и РЭБ в регионе и последствиях их применения.
Новые ограничения не коснутся медиа-ресурсов краевых властей.
Они добавили, что в ближайшее время разработают закон о размере штрафов за нарушения.
Эти меры вводятся, так как распространение подобных данных позволяет противнику корректировать удары и повторять их, заключили в правительстве Приморья.