"Были указания". Маск рассказал о пугающем приказе Байдена - РИА Новости, 01.11.2025
09:32 01.11.2025 (обновлено: 15:05 01.11.2025)
"Были указания". Маск рассказал о пугающем приказе Байдена
"Были указания". Маск рассказал о пугающем приказе Байдена - РИА Новости, 01.11.2025
"Были указания". Маск рассказал о пугающем приказе Байдена
Бывший президент США Джо Байден приказал не спасать застрявших в 2024 году астронавтов на МКС до американских выборов, заявил во время подкаста комика Джо... РИА Новости, 01.11.2025
"Были указания". Маск рассказал о пугающем приказе Байдена

Маск рассказал, как Байден отдал указание не спасать астронавтов на МКС

© AP Photo / Ebrahim NorooziБывший президент США Джо Байден
Бывший президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Бывший президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден приказал не спасать застрявших в 2024 году астронавтов на МКС до американских выборов, заявил во время подкаста комика Джо Рогана миллиардер Илон Маск.
"Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов", — рассказал предприниматель.
По словам Маска, такой ход бывшей администрации США его не удивил. Он также согласился с ведущим подкаста Роганом, что подобные решения должны быть незаконными.
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня прошлого года. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.
