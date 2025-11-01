Рейтинг@Mail.ru
02:23 01.11.2025
Защита обжаловала приговор Лазаревой* по делу об обязанностях иноагента
Защита обжаловала приговор Лазаревой* по делу об обязанностях иноагента

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Защита телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обжаловала её заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев.
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд завел дело об уклонении Акунина* от исполнения обязанностей иноагента
28 октября, 10:09
Пресненский суд Москвы по 7 октября совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма назначил Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.
Дело в отношении телеведущей начали рассматривать в августе. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Телеведущая объявлена в международный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов
Мария Певчих - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд оштрафовал Певчих* за отказ предоставить отчетность об иноагентах
22 октября, 11:31
 
