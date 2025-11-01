Защита обжаловала приговор Лазаревой* по делу об обязанностях иноагента

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Защита телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обжаловала её заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев.

Дело в отношении телеведущей начали рассматривать в августе. По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.