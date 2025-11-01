https://ria.ru/20251101/posolstvo-2052364266.html
В посольстве раскритиковали политику Черногории в отношении России
В посольстве раскритиковали политику Черногории в отношении России - РИА Новости, 01.11.2025
В посольстве раскритиковали политику Черногории в отношении России
Попытки Подгорицы обеспечить продвижение Черногории в ЕС за счет сворачивания отношений с РФ являются контрпродуктивными, такой подход вредит самой стране,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:34:00+03:00
2025-11-01T16:34:00+03:00
2025-11-01T16:34:00+03:00
в мире
черногория
россия
подгорица (город)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90b5830eae0ddfb3b0b7a0f034c683b7.jpg
https://ria.ru/20251101/rossija-2052344583.html
черногория
россия
подгорица (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a812ab140b9c03af21c61e2e4c6d35b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, россия, подгорица (город), евросоюз
В мире, Черногория, Россия, Подгорица (город), Евросоюз
В посольстве раскритиковали политику Черногории в отношении России
Посольство: попытки Черногории войти в ЕС за счет разрыва с РФ контрпродуктивны