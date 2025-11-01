Рейтинг@Mail.ru
В посольстве раскритиковали политику Черногории в отношении России
16:34 01.11.2025
В посольстве раскритиковали политику Черногории в отношении России
Попытки Подгорицы обеспечить продвижение Черногории в ЕС за счет сворачивания отношений с РФ являются контрпродуктивными, такой подход вредит самой стране,... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
черногория
россия
подгорица (город)
евросоюз
черногория
россия
подгорица (город)
в мире, черногория, россия, подгорица (город), евросоюз
В мире, Черногория, Россия, Подгорица (город), Евросоюз
Флаг Черногории
Флаг Черногории. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытки Подгорицы обеспечить продвижение Черногории в ЕС за счет сворачивания отношений с РФ являются контрпродуктивными, такой подход вредит самой стране, заявило посольство России в Черногории.
"...Считаем контрпродуктивными попытки Подгорицы обеспечить ускоренное продвижение Черногории в пространство Евросоюза за счет сворачивания отношений с Россией. На практике такой подход только вредит самой Черногории, поскольку резко ограничивает ее возможности в привлечении зарубежных инвестиций, инновационных разработок и передового опыта в различных областях в интересах социально-экономического и технологического развития страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия открыта к восстановлению связей с Черногорией, заявили в посольстве
В мире, Черногория, Россия, Подгорица (город), Евросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
