Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО

"Астраханцам на запорожском и херсонском направлениях доставили полноприводную "Ниву", 4 мотоцикла, спецсредства, огнетушители, электрогенераторы, масксети, беспилотники и детские письма со словами поддержки, их всегда очень ждут бойцы", - написал Бабушкин в Telegram-канале.