Рейтинг@Mail.ru
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:50 01.11.2025 (обновлено: 16:44 02.11.2025)
https://ria.ru/20251101/pomosch-2052522793.html
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 02.11.2025
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО
Астраханская область передала бойцам СВО "Ниву", мотоциклы, БПЛА, спецсредства и другую гуманитарную помощь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-01T19:50:00+03:00
2025-11-02T16:44:00+03:00
надежные люди
астраханская область
мариуполь
игорь бабушкин
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052522310_0:309:1256:1016_1920x0_80_0_0_707bf23173f877de91fa49bbf9c9c0fb.jpg
https://ria.ru/20250609/svo-2021761544.html
астраханская область
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052522310_0:174:1256:1116_1920x0_80_0_0_3f6f2f1d6cbdbb1a474b904203b75292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, мариуполь, игорь бабушкин, каспийская флотилия
Надежные люди, Астраханская область, Мариуполь, Игорь Бабушкин, Каспийская флотилия
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО

Бабушкин: Астраханская область передала бойцам СВО "Ниву", мотоциклы и БПЛА

© пресс-служба губернатора Астраханской областиАстраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© пресс-служба губернатора Астраханской области
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Астраханская область передала бойцам СВО "Ниву", мотоциклы, БПЛА, спецсредства и другую гуманитарную помощь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его информации, автобус поможет организовать перевозку бойцов из подшефного подразделения 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии до зоны спецоперации и обратно.
«

"Астраханцам на запорожском и херсонском направлениях доставили полноприводную "Ниву", 4 мотоцикла, спецсредства, огнетушители, электрогенераторы, масксети, беспилотники и детские письма со словами поддержки, их всегда очень ждут бойцы", - написал Бабушкин в Telegram-канале.

Он добавил, что, помимо этого, из региона передали 5 тонн питьевой бутилированной воды мирному населению в Мариуполе.
Гуманитарную помощь военнослужащим СВО отправили из Астраханской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Оборудование для ремонта техники отправили из Астраханской области на СВО
9 июня, 12:38
 
Надежные людиАстраханская областьМариупольИгорь БабушкинКаспийская флотилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала