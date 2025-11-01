https://ria.ru/20251101/pomosch-2052522793.html
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО
Астраханская область передала бойцам СВО "Ниву", мотоциклы, БПЛА, спецсредства и другую гуманитарную помощь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-01T19:50:00+03:00
2025-11-01T19:50:00+03:00
2025-11-02T16:44:00+03:00
Астраханская область передала гуманитарную помощь бойцам СВО
