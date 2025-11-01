https://ria.ru/20251101/pomosch-2052302209.html
Помощь от тамбовских школьников и родителей доставят в зону СВО
Помощь от тамбовских школьников и родителей доставят в зону СВО
Родители учеников лицея №14 Тамбова закупили мощный ноутбук и генератор, их доставят военнослужащим в зону СВО, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 01.11.2025
тамбов
Родители тамбовских школьников закупили ноутбук и генератор для бойцов СВО