Помощь от тамбовских школьников и родителей доставят в зону СВО
13:43 01.11.2025
Помощь от тамбовских школьников и родителей доставят в зону СВО
Помощь от тамбовских школьников и родителей доставят в зону СВО
Родители учеников лицея №14 Тамбова закупили мощный ноутбук и генератор, их доставят военнослужащим в зону СВО, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:43:00+03:00
2025-11-01T13:43:00+03:00
надежные люди
тамбов
сво
гуманитарная помощь
тамбов
тамбов, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Тамбов, СВО, Гуманитарная помощь
Помощь от тамбовских школьников и родителей доставят военнослужащим в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Родители учеников лицея №14 Тамбова закупили мощный ноутбук и генератор, их доставят военнослужащим в зону СВО, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Гуманитарная помощь от родителей и учеников лицея №14 будет доставлена нашим бойцам. Мощный ноутбук и генератор закупили родители тамбовских школьников по заявке наших бойцов.", — сообщили в Telegram-канале тамбовского отделения Народного фронта.
В Народном фронте рассказали, что ноутбук передадут операторам БПЛА. С его помощью военнослужащие будут печатать детали для 3D-принтеров, чтобы оперативно ремонтировать и собирать летательные аппараты.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Центр реабилитации инвалидов Алтая передал лекарства для участников СВО
Надежные людиТамбовСВОГуманитарная помощь
 
 
