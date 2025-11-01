Одного из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Один из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра был освобожден без предъявления обвинений, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов задержанного.

Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. После этого прокурор Парижа Лор Бекко 30 октября сообщила о задержании еще пяти новых подозреваемых в ограблении в Париже и пригородах столицы. У задержанных полиция не обнаружила украденных из музея драгоценностей.

"Один из пяти подозреваемых, задержанных в среду по делу об ограблении музея Лувра, был освобожден без предъявления обвинений", - передает агентство.

Отмечается, что остальные подозреваемые с утра субботы находятся в процессе представления судебным властям.

Телеканал BFMTV сообщал в субботу о передаче дела суду по двум задержанным. По информации газеты Parisien, один из них ждал у Лувра на мотороллере, пока его сообщники вынесут из музея награбленное.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.