Одного из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили
17:23 01.11.2025
Одного из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили
2025-11-01T17:23:00+03:00
2025-11-01T17:23:00+03:00
в мире
париж
алжир (провинция)
мали
лувр
в мире, париж, алжир (провинция), мали, лувр
В мире, Париж, Алжир (провинция), Мали, Лувр
Одного из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

© AP Photo / Emma Da SilvaСтеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Один из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра был освобожден без предъявления обвинений, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов задержанного.
Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. После этого прокурор Парижа Лор Бекко 30 октября сообщила о задержании еще пяти новых подозреваемых в ограблении в Париже и пригородах столицы. У задержанных полиция не обнаружила украденных из музея драгоценностей.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
"Один из пяти подозреваемых, задержанных в среду по делу об ограблении музея Лувра, был освобожден без предъявления обвинений", - передает агентство.
Отмечается, что остальные подозреваемые с утра субботы находятся в процессе представления судебным властям.
Телеканал BFMTV сообщал в субботу о передаче дела суду по двум задержанным. По информации газеты Parisien, один из них ждал у Лувра на мотороллере, пока его сообщники вынесут из музея награбленное.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
