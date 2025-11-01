В Северодвинске спустили на воду новейшую атомную подводную лодку

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова спустили на воду АПЛ "Хабаровск", сообщили в военном ведомстве.
«
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", — сказал он.
Атомная подводная лодка "Хабаровск" спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Она является носителем современного подводного оружия и роботизированных средств различного назначения. Как сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, субмарина специально спроектирована для перспективного ядерного подводного комплекса "Посейдон".
В среду Владимир Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия днем ранее успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
Белоусов подчеркнул, что субмарина позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ и защите ее национальных интересов в Мировом океане.
В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.