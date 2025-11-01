В Северодвинске спустили на воду новейшую атомную подводную лодку

В среду Владимир Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия днем ранее успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.