В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Хабаровск"
20:33 01.11.2025
В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Хабаровск"
В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Хабаровск"
Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:33:00+03:00
2025-11-01T20:47:00+03:00
безопасность
северодвинск
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
севмаш
2025
безопасность, северодвинск, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), севмаш
Безопасность, Северодвинск, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Севмаш
Минобороны: в Северодвинске прошла церемония спуска на воду АПЛ "Хабаровск"

© Минобороны РоссииСпуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск". Кадр видео
Спуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств Хабаровск. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Минобороны России
Спуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск". Кадр видео
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ.
«

Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", - говорится в сообщении.

Подводная лодка проекта 636.3 Якутск на судостроительном заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Подводную лодку "Якутск" передали Военно-Морскому флоту
БезопасностьСеверодвинскАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Севмаш
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
