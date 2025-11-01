Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми - РИА Новости, 01.11.2025
04:23 01.11.2025 (обновлено: 11:08 01.11.2025)
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми - РИА Новости, 01.11.2025
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми
Минобрнауки РФ определило возможные виды материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документом... РИА Новости, 01.11.2025
общество
россия
социальный навигатор
детские вопросы
россия
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми

Минобрнауки поддержит студентов с детьми переводом на бюджет и выплатами

Вход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ определило возможные виды материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документом ведомства.
Согласно документу, женщин, родивших в период обучения, могут перевести с платного обучения на бесплатное или предоставить им скидку на обучение при отсутствии возможности перевода на бюджетное место.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
30 октября, 22:05
Кроме того, образовательные организации могут принять решение о единовременной выплате студентке при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также выплате при рождении ребенка в период обучения. Допускается также материальная поддержка обучающимся при заключении брака.
Размер и порядок получения всех выплат университеты устанавливают самостоятельно. После рождения ребенка вуз также может принять решение систематически финансово поддерживать студенческие семьи и студентов с детьми.
Уточняется, что студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.
В документе указано, что образовательной организации рекомендуется разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей, а также проинформировать обучающихся о соответствующих возможностях.
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности
28 октября, 19:20
 
Общество Россия Социальный навигатор Детские вопросы
 
 
