Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ определило возможные виды материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документом ведомства.

Согласно документу, женщин, родивших в период обучения, могут перевести с платного обучения на бесплатное или предоставить им скидку на обучение при отсутствии возможности перевода на бюджетное место.

Кроме того, образовательные организации могут принять решение о единовременной выплате студентке при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также выплате при рождении ребенка в период обучения. Допускается также материальная поддержка обучающимся при заключении брака.

Размер и порядок получения всех выплат университеты устанавливают самостоятельно. После рождения ребенка вуз также может принять решение систематически финансово поддерживать студенческие семьи и студентов с детьми.

Уточняется, что студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.