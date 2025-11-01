https://ria.ru/20251101/podderzhka-2052234712.html
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми
Минобрнауки определило виды материальной поддержки студентов с детьми
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ определило возможные виды материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документом ведомства.
Согласно документу, женщин, родивших в период обучения, могут перевести с платного обучения на бесплатное или предоставить им скидку на обучение при отсутствии возможности перевода на бюджетное место.
Кроме того, образовательные организации могут принять решение о единовременной выплате студентке при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также выплате при рождении ребенка в период обучения. Допускается также материальная поддержка обучающимся при заключении брака.
Размер и порядок получения всех выплат университеты устанавливают самостоятельно. После рождения ребенка вуз также может принять решение систематически финансово поддерживать студенческие семьи и студентов с детьми.
Уточняется, что студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.
В документе указано, что образовательной организации рекомендуется разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей, а также проинформировать обучающихся о соответствующих возможностях.