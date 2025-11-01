https://ria.ru/20251101/plennyy-2052352798.html
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру - РИА Новости, 01.11.2025
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру
Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру, следует из видео Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
Вячеслав Кревенко об обстановке в окружении
"Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте".
Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен.
Минобороны опубликовало признания двух военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии командования и причинах, по которым решили сдаться.
