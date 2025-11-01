Рейтинг@Mail.ru
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 01.11.2025
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру - РИА Новости, 01.11.2025
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру
Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру​, следует из видео Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
красноармейск
украина
2025
Вячеслав Кревенко об обстановке в окружении
"Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте". Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен. Минобороны опубликовало признания двух военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии командования и причинах, по которым решили сдаться.
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру

Сдавшийся в плен в Красноармейске солдат ВСУ призвал всех следовать его примеру

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру​, следует из видео Минобороны РФ.
«
"Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте. Вот и всё. Всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", - сказал военнопленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
