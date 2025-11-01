Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 01.11.2025
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2025
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что помогал российским бойцам заходить на передовые позиции в Сумской области. РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
украина
сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области

Пленный Хвостик помог бойцам ВС РФ зайти на позиции в Сумской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 1 ноя — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что помогал российским бойцам заходить на передовые позиции в Сумской области.
Хвостик вместе с сослуживцами сдался в плен без оружия российским военнослужащим в Сумской области. Пленный отметил, что за ними могли наблюдать украинские операторы дронов. Хвостик подчеркнул, что это их не остановило и они приняли решение помогать в погрузке и разгрузке групп ВС РФ.
"Группы встречали, помогали. Я больше работал ногами. Обоз, людей привезти. Вот такие обязанности были", — рассказал пленный.
Он добавил, что добровольно решил помогать российским военнослужащим, потому что ему хотелось посмотреть на реакцию ВСУ.
"Именно захотелось посмотреть, как все-таки Украина на это отреагирует. Что все-таки украинцы сдались русским без боя, без желания воевать и начали помогать", — объяснил Хвостик.
На второй день пленные стали помогать ВС РФ безопасными путями заходить на позиции.
"На второй день, грубо говоря, уже помогал людям заходить на позицию. Я говорю, нечего бояться, я завожу спокойно. Я зашел, мы там (были – ред.) полтора суток, встретили группу, я привел пацанов назад без единого выстрела", - сказал Хвостик.
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
 
 
