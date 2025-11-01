https://ria.ru/20251101/plennyy-2052234855.html
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2025
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что помогал российским бойцам заходить на передовые позиции в Сумской области. РИА Новости, 01.11.2025
КУРСК, 1 ноя — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что помогал российским бойцам заходить на передовые позиции в Сумской области.
Хвостик вместе с сослуживцами сдался в плен без оружия российским военнослужащим в Сумской области
. Пленный отметил, что за ними могли наблюдать украинские операторы дронов. Хвостик подчеркнул, что это их не остановило и они приняли решение помогать в погрузке и разгрузке групп ВС РФ
.
"Группы встречали, помогали. Я больше работал ногами. Обоз, людей привезти. Вот такие обязанности были", — рассказал пленный.
Он добавил, что добровольно решил помогать российским военнослужащим, потому что ему хотелось посмотреть на реакцию ВСУ
.
"Именно захотелось посмотреть, как все-таки Украина
на это отреагирует. Что все-таки украинцы сдались русским без боя, без желания воевать и начали помогать", — объяснил Хвостик.
На второй день пленные стали помогать ВС РФ безопасными путями заходить на позиции.
"На второй день, грубо говоря, уже помогал людям заходить на позицию. Я говорю, нечего бояться, я завожу спокойно. Я зашел, мы там (были – ред.) полтора суток, встретили группу, я привел пацанов назад без единого выстрела", - сказал Хвостик.