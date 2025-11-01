Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области

"Группы встречали, помогали. Я больше работал ногами. Обоз, людей привезти. Вот такие обязанности были", — рассказал пленный.

"На второй день, грубо говоря, уже помогал людям заходить на позицию. Я говорю, нечего бояться, я завожу спокойно. Я зашел, мы там (были – ред.) полтора суток, встретили группу, я привел пацанов назад без единого выстрела", - сказал Хвостик.