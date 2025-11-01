https://ria.ru/20251101/plan-2052253857.html
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью "Известиям"
.
"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", — цитирует его слова издание.
Он отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии осознают опасность текущей политики Брюсселя в отношении Москвы. По его мнению, лучшим решением для них станет оборонительное объединение этих стран, сообщается в материале.
В конце октября главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил изданию Politico, что Будапешт планирует создать альянс в рамках ЕС, "скептически настроенный к Украине". Он уточнил, что Виктор Орбан хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.