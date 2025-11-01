Рейтинг@Mail.ru
09:52 01.11.2025 (обновлено: 10:37 01.11.2025)
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины
Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей... РИА Новости, 01.11.2025
в мире, европа, украина, словакия
В мире, Европа, Украина, Словакия
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины

В Словакии поддержали идею создания антиукраинского блока с Венгрией и Чехией

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью "Известиям".
"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", — цитирует его слова издание.
Он отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии осознают опасность текущей политики Брюсселя в отношении Москвы. По его мнению, лучшим решением для них станет оборонительное объединение этих стран, сообщается в материале.
В конце октября главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил изданию Politico, что Будапешт планирует создать альянс в рамках ЕС, "скептически настроенный к Украине". Он уточнил, что Виктор Орбан хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины
