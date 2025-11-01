"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью Словакия положительно относится к идее создания антиукраинской коалиции в Европейском союзе совместно с Венгрией и Чехией, заявил заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха в интервью "Известиям"

"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", — цитирует его слова издание.

Он отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии осознают опасность текущей политики Брюсселя в отношении Москвы. По его мнению, лучшим решением для них станет оборонительное объединение этих стран, сообщается в материале.