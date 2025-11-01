Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее

У российских автолюбителей наступил апокалипсис местного разлива. Верховный суд разрешил штрафовать за нарушение ПДД несколько раз, если оно было зафиксировано несколькими камерами на дороге.

Боже, как же бомбит некоторых водителей! Тут и "кровавый режим", и "людоеды", и "средневековье", и "крепостные" — я ничего не забыла? Такое впечатление, что их собираются пытать на дыбе и они заранее кричат, зажмурившись от ужаса.

Но раскройте глаза: государство просто пытается спасти жизни — ваши, ваших детей на заднем сиденье, других водителей, которым не повезло встретиться с вами на дороге, пешеходов, которых вы не заметили из-за превышения скорости.

И да, если вы притормозили после первой камеры, а потом разогнались перед второй, это новое нарушение правил дорожного движения. И если ремень был не пристегнут на первой камере и вы забыли пристегнуть его дальше, то это тоже все новые нарушения. Потому что эти вещи должны быть на уровне условных рефлексов, ведь все ПДД написаны кровью.

Давайте смотреть правде в глаза — в России плохо водят, грубо ведут себя на дорогах, лихачат как не в себя. Я четыре года назад продала машину и за это время ни разу не пожалела о своем решении. Причем больше всего выматывала токсичная атмосфера на дорогах — подрезают, бибикают, обгоняют по обочине, вылетают на встречку. Нервно, опасно, уж лучше в метро. И это Москва, а что творится в других городах?

На правила всем плевать, штрафы стали просто микроскопическими, да многие лихачи их вообще не платят, накапливая долги. У нас нет практики конфискации автомобиля прямо инспекторами ГИБДД, для этого нужно отдельное решение суда. В Европе с этим гораздо жестче — и гораздо лучше со статистикой ДТП.

В результате люди на дорогах творят что хотят. Недавно таксист вез меня по Ленинградскому проспекту и случайно попал на выезд на Волоколамку — там действительно довольно коварная, почти незаметная развилка. Я думала, он проедет дальше, а потом свернет направо и вернется. Так нет! Он остановился прямо в туннеле и поехал задом! Это какое-то чудо, что мы выжили и я теперь могу писать эти гневные строки.

Конкретно этот таксист был из Средней Азии. Но было бы полной глупостью все списывать на их стиль вождения. У нас нарушают все. Кавказская горячность, русская удаль, казацкий задор — весь многонациональный народ России с риском для жизни самовыражается на наших дорогах.

Для общего развития можете посмотреть статистику — мы обретаемся примерно в середине скорбного списка стран по числу погибших в ДТП. Дела тут у нас получше, чем в США, но похуже, чем в Восточном Тиморе.

Принято считать, что в бедных странах аварий много, а в богатых — наоборот. Но Россия — одна из богатейших стран мира. Мы куда зажиточнее той же Эстонии, а статистика по погибшим в ДТП у нас хуже.

Понятно, в разных регионах по-разному, и Москва, несмотря на огромное число машин, показывает минимум летальных исходов. Но в целом мы же говорим о человеческих жизнях. Их надо срочно спасать. Я сильно сомневаюсь, что их могут спасти ролики с социальной рекламой. Нет, лихачей надо бить по карману, причем так, чтобы это запомнилось надолго.

Штрафы у нас смешные, они просто оскорбительные, учитывая, насколько серьезную опасность представляют нарушения ПДД. Еще история: везет меня в Дубае подруга на своем авто. Я, не разобравшись в разметке, лениво спрашиваю: "Ты проехала на красный?" — "Нет! Как ты могла подумать?!" — кричит она. Я в недоумении. Подруга поясняет, что минимальный штраф за проезд на красный — это 27 тысяч рублей на наши деньги. Но если камера зафиксирует опасное вождение, штраф может дойти до миллиона. Плюс водитель получает 12 штрафных баллов, а если у него накопится 24 балла за год, права отнимут. Без своей машины в Дубае на 50-градусной жаре ох как нелегко.

Жестоко? Конечно. Но именно поэтому летальных ДТП в ОАЭ на треть меньше, чем в России. Одна угроза нехилого штрафа спасает совершенно конкретные жизни совершенно конкретных людей.

Было бы здорово, конечно, если бы завтра все проснулись, завели бы своих железных лошадок, сели, пристегнулись и поехали как зайчики — уступая друг другу дорогу, заранее тормозя перед переходом, объезжая лужи, чтобы не обрызгать пешехода. Так, как ездят, например, в Сингапуре — одном из самых безаварийных городов мира.

Однако в Сингапуре добились этой идиллии именно драконовскими штрафами. За превышение скорости придется уплатить до 600 тысяч рублей, за "безрассудное вождение" — то же самое плюс тюремное заключение до двух лет. За разговор по телефону во время вождения могут отнять права или арестовать.